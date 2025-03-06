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12:57, 6 марта 2025Мир

Лавров высказался о заявлениях Макрона по Украине и России

Лавров назвал нервозными заявления Макрона по Украине и России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине и России были нервозными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Макрон, как я понимаю, вчера в своем таком пространном, довольно нервозном заявлении сказал, что нельзя допустить, чтобы война закончилась капитуляцией Украины», — сказала он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, от «стратегического поражения России» до капитуляции Украины «дистанция большого размера». Он подчеркнул, что они нашли в себе силы эту дистанцию пройти.

Ранее в своем обращении к нации Макрон заявил, что «российская угроза» существует, и игнорировать этот фактор не следует. Французский лидер также отверг «слишком хрупкое перемирие» на Украине, отметив, что любые варианты урегулирования не должны стать капитуляцией для Киева.

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