Маск: Зеленский проиграет выборы на Украине с большим отрывом

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что если на Украине будет принято решение о проведении президентских выборов, то украинский лидер Владимир Зеленский проиграет их с большим отрывом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Украине необходимо провести выборы. Зеленский проиграл бы с большим отрывом», — говорится в публикации.

Американский предприниматель разместил такую запись в ответ на пост одного из пользователей социальной сети, где было указано, что смена режима на Украине — единственный путь к миру.

Ранее Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому сбежать с Украины в нейтральную страну. Бизнесмен согласился с тем, что Зеленскому выгодно продолжение боевых действий, поскольку это позволит ему удержать власть.