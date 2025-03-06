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13:35, 6 марта 2025Экономика

У покинувшего Россию Валерия Меладзе нашли элитное жилье в Подмосковье

Shot: Валерий Меладзе тайно проживает в элитном коттедже под Москвой
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Певец и продюсер Валерий Меладзе в перерывах между зарубежными гастролями тайно приезжает в свой элитный коттедж под Москвой. О недвижимости звезды стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источников, артист располагает трехэтажным домом в закрытом жилищном комплексе «Миллениум-парк» в Истре. Прежний коттедж семьи Меладзе располагался в том же ЖК — там звездная чета прожила шесть лет. Участок площадью 2,7 тысячи квадратных метров, как сообщается, Меладзе приобрел еще в 2016 году у бизнесмена Бориса Шафирова. Ради его покупки знаменитости пришлось взять ипотеку. Стройка закончилась только в 2021 году, коттедж был впоследствии оформлен на супругу Меладзе, бывшую солистку поп-группы «ВИА Гра» Альбину Джанабаеву. Загородный дом метражом порядка 600 квадратных метров оценивается не менее чем в 350 миллионов рублей.

На данный момент активно участком не занимаются — окна покрыты налетом, автомобилей около дома не припарковано. Помимо данной недвижимости, у Меладзе остается жилплощадь в московском районе Строгино. В этой квартире проживает его 92-летняя мать. Всего, как напоминает Telegram-канал, исполнитель построил в России 18 домов.

Ранее сообщалось о тайном приезде Меладзе в Москву. Его заметили в столичном аэропорту Шереметьево в конце февраля накануне его концерта в Баку. В последний раз он якобы прилетал для решения вопросов по бизнесу.

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