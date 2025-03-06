Стало известно о тайном приезде Меладзе в Москву

Mash: Певец Меладзе тайно приезжал в Москву, чтобы решить вопросы по бизнесу

Певец Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву, чтобы решить вопросы по бизнесу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнителя заметили в столичном аэропорту Шереметьево неделю назад — он направлялся на выступление в Баку, которое прошло 28 февраля. Встретившие его поклонницы отметили, что Меладзе вел себя мило и вежливо, а затем ушел в VIP-зал.

Отмечается, что на данный момент певец отказывается от корпоративов в России, ссылаясь на «сумасшедший» график. «Со слов организаторов, все это, вероятно, из-за страха утечки в СМИ и последующего хейта», — говорится в сообщении.

Ранее продюсер Павел Рудченко предположил, что покинувший Россию композитор Константин Меладзе продает свои песни в стране под другим именем.