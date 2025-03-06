Минимум пять человек погибли в крупной аварии в российском регионе

Гладков: Минимум пять человек погибли в Белгородской области в крупном ДТП

По меньшей мере пять человек погибли в результате крупного ДТП в Новооскольском округе Белгородской области. Об этом вечером 6 марта в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«У нас, дорогие друзья, к сожалению, беда, большая авария. Минимум 5 погибших, много пострадавших», — заявил Гладков.

Губернатор Белгородской области добавил, что выехал на место аварии вместе с начальником главного управления МЧС.

Ранее стало известно, что в Курской области произошло массовое ДТП, четырех человек спасти не удалось. Тогда столкнулись семь легковушек и три грузовых автомобиля. Предположительно, причиной аварии стал туман.