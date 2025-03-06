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21:50, 6 марта 2025Россия

Минимум пять человек погибли в крупной аварии в российском регионе

Гладков: Минимум пять человек погибли в Белгородской области в крупном ДТП
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Lucian Alexe / Unsplash

По меньшей мере пять человек погибли в результате крупного ДТП в Новооскольском округе Белгородской области. Об этом вечером 6 марта в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«У нас, дорогие друзья, к сожалению, беда, большая авария. Минимум 5 погибших, много пострадавших», — заявил Гладков.

Губернатор Белгородской области добавил, что выехал на место аварии вместе с начальником главного управления МЧС.

Ранее стало известно, что в Курской области произошло массовое ДТП, четырех человек спасти не удалось. Тогда столкнулись семь легковушек и три грузовых автомобиля. Предположительно, причиной аварии стал туман.

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