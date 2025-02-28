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10:39, 28 февраля 2025Россия

Массовое ДТП произошло в приграничном российском регионе

РЕН ТВ: В Курской области произошло массовое ДТП, четырех человек не спасли
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / МЧС РФ / РИА Новости

В Курской области произошло массовое ДТП, четырех человек спасти не удалось. О случившемся в приграничном российском регионе стало известно РЕН ТВ.

По предварительным сведениям, столкнулись семь легковушек и три грузовых автомобиля. Предположительно, к аварии мог привести сильный туман.

К месту выехали сотрудники Госавтоинспекции и медики. Другие подробности инцидента выясняются.

До этого сообщалось, что участник спецоперации поехал на фронт из Самарской области на летней резине и попал в ДТП.

Выбраться из снежного плена военному помогли другие автомобилисты. По словам бойца, автомобиль новый, он приобрел его во время отпуска.

Еще раньше житель Волгоградской области вернулся из зоны боевых действий по ранению и попал в смертельную аварию.

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