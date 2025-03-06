Молодой кабанчик забрел в российский город и несколько часов бегал от спасателей

В Башкирии спасатели потратили несколько часов на ловлю дикого кабана в городе

Молодой кабан из Башкирии забрел в город и заставил спасателей бегать за ним несколько часов. Видео с погоней за животным опубликовала на своей странице «ВКонтакте» администрация города Салават.

Утром 6 марта дикий кабанчик вышел из леса и забрел в черту города. Горожане сообщили полиции и МЧС, что видели его во дворах жилых домов, рядом с дорогой и на территории школы. На ловлю кабана отправились около десяти спасателей с сетями и мешком. Однако кабан оказался чрезвычайно резвым, на его поимку специалисты потратили все утро. На видео, которое заснял один из сотрудников МЧС, можно заметить, как зверь раз за разом обходит мужчин и выбирается из сетей.

В конце концов спасателям удалось поймать кабана в мешок. «Скорее всего, он отбился от стаи и забрел в городские пределы. После проверки состояния здоровья животного спасатели выпустили его за пределами города Салават, вернув в его естественную среду обитания», — сообщила городская мэрия.

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