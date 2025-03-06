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16:46, 6 марта 2025Из жизни

Мужчина купил мороженое и обнаружил в нем целую ядовитую змею

В Таиланде мужчина нашел в мороженом замерзшую ядовитую змею
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ton Ponchai / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Таиланда нашел змею в мороженом на палочке. Об этом пишет The Thaiger.

4 марта таец, чье имя не называется, выложил на своей странице в социальной сети пост с несколькими снимками. На фотографиях был запечатлен фруктовый лед на палочке, внутри которого свернулась целая замерзшая змея. «Змея с глазами лани, ты еще не умерла? Мороженое из черных бобов, купленное из тележки мороженщика. Это реальная фотография и реальная ситуация. Я сам его купил», — подписал снимки мужчина.

Небольшая змея в мороженом имеет черно-зеленый окрас, но ее видовая принадлежность пока не определена. Пост собрал более 7,6 тысячи реакций, 2,2 тысячи комментариев и 8,5 тысячи репостов. Многие пользователи предположили, что это может быть декоративная райская украшенная змея или золотая древесная змея, которая является умеренно ядовитой. Золотая древесная змея распространена в Таиланде, а также в Китае, Индии, Шри-Ланке, Малайзии и на Филиппинах. Неизвестно, как может подействовать на человека змеиный яд, если он съест кусок замороженной змеи.

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