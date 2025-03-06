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17:29, 6 марта 2025Культура

На «Евровидении» запретили петь про вагину

Жюри «Евровидения» заставило певицу с Мальты изменить слова песни про вагину
Андрей Шеньшаков

Кадр: TVM / YouTube

Участницу «Евровидения» с Мальты Мириану Конте заставили переписать текст своей песни Kant и изменить ее название. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на Европейский вещательный союз (EBU), организующую конкурс.

По информации источника, EBU постановил, что мальтийское слово Kant (переводится как «пение») и некоторые слова композиции фонетически слишком похожи на англоязычное cunt (грубое обозначение женского полового органа). Теперь 23-летняя Конте работает над новой, более цензурной версией своего трека.

В словах песни есть, например, строчка «Serving kant», которую можно созвучно трактовать с британским жаргонным выражением, обозначающим агрессивную, своенравную женщину.

«Конечно, я просто шокирована и очень разочарована. Особенно, учитывая, что у нас осталось меньше недели, чтобы представить свою песню. Но я обещаю вам: шоу будет продолжаться», — заявила Мириана.

Ранее стало известно, что украинские хакеры чуть не сорвали отбор Молдавии на вокальный конкурс «Евровидение», отправив участвовать в отборе сгенерированного ИИ исполнителя.

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