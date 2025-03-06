На заводе в Германии прогремел взрыв

Взрыв на заводе по производству шин прогремел в немецком Ганновере

Взрыв на заводе по производству шин прогремел в немецком городе Ганновер. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.

«На предприятии-поставщике автомобильных деталей Continental проводится масштабная пожарная операция. Сообщается, что произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили легкие ранения», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что несколько человек получили легкие травмы. На данный момент времени причина взрыва неизвестна, на месте работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что на находящейся на юге Тайваня атомной электростанции (АЭС) «Мааньшань» произошло задымление. Уточняется, что пострадавших в результате задымления нет. Также подчеркивается, что в результате происшествия не произошло роста радиационного фона.