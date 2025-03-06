TaiwanPlus: На находящейся на юге Тайваня АЭС произошло задымление

На находящейся на юге Тайваня атомной электростанции (АЭС) «Мааньшань» произошло задымление, сейчас на месте работают пожарные. Об этом пишет портал TaiwanPlus.

«Пожарные реагируют на сообщения о дыме, поднимающемся от АЭС "Мааньшань" на юге Тайваня», — отмечается в заявлении. Уточняется, что пострадавших в результате задымления нет. Также подчеркивается, что в результате происшествия не произошло роста радиационного фона.

16 февраля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что возгорание, которое произошло на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) после атаки беспилотника, могло случиться из-за легковоспламеняющихся материалов в обшивке крыши. Уровень радиации на объекте после происшествия не повысился.