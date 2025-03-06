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16:57, 6 марта 2025Ценности

Наталья Водянова оголила грудь в рекламе модного бренда

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Российская супермодель Наталья Водянова приняла участие в откровенной рекламе модного бренда Ulyana Sergeenko. Снимками она поделилась на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя манекенщица позировала в атласном платье красного цвета, прикрывая оголенную грудь рукой. На другом кадре она была запечатлена в корсетном-мини платье из блестящей ткани. При этом визажисты обесцветили брови Водяновой, а также сделали ей акцентный макияж.

В январе Наталья Водянова также снялась без штанов для модного бренда. 42-летняя модель предстала в расстегнутой белой рубашке и кружевном бюстгальтере.

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