Наталья Водянова оголила грудь в рекламе модного бренда

Российская супермодель Наталья Водянова приняла участие в откровенной рекламе модного бренда Ulyana Sergeenko. Снимками она поделилась на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя манекенщица позировала в атласном платье красного цвета, прикрывая оголенную грудь рукой. На другом кадре она была запечатлена в корсетном-мини платье из блестящей ткани. При этом визажисты обесцветили брови Водяновой, а также сделали ей акцентный макияж.

В январе Наталья Водянова также снялась без штанов для модного бренда. 42-летняя модель предстала в расстегнутой белой рубашке и кружевном бюстгальтере.