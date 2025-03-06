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13:13, 6 марта 2025Экономика

Названа цена самой дешевой студии в Москве

Эксперт Летенков: Самая дешевая студия в Москве стоит 4,3 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самая дешевая студия в Москве продается за 4,3 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступного объекта в этой категории «Ленте.ру» назвал эксперт по рынку недвижимости Москвы Валерий Летенков.

В рамках указанного бюджета можно приобрести апартамент-студию площадью 13 квадратных метров в Западном административном округе (ЗАО). Самая дешевая квартира-студия обойдется дороже — в 4,9 миллиона рублей. Площадь такого лота составляет 22,4 «квадрата», он находится в Ненецком автономном округе (НАО).

Всего в феврале на столичном рынке на продажу выставлено 12 тысяч студий. За год объем предложения снизился на 22,7 процента, а средняя цена объекта выросла на 11,6 процента, или почти на миллион рублей. Сейчас студию в Москве можно приобрести в среднем за 9,3 миллиона рублей. При этом медианная цена «квадрата» в студиях выросла на 9,5 процента, до 396 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что жилье в большинстве российских городов за последний месяц прибавило в стоимости, а темпы роста цен ускорились.

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