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02:00, 6 марта 2025Забота о себе

Названы признаки дефицита тестостерона

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom

Уровень тестостерона в организме снижается у мужчин с возрастом, рассказал уролог-андролог Андрей Кондрашов. Главные признаки дефицита этого гормона он назвал в беседе с Ufatime.ru.

Первым признаком недостатка тестостерона он назвал снижение полового влечения — у мужчины происходит угасание либидо и ухудшение эрекции. Нередко он не может достичь полноценной эрекции для совершения полового акта и сохранить ее в течении всего полового акта, уточнил врач.

Кроме того, добавил Кондрашов, на дефицит этого гормона указывают постоянное чувство усталости, вялость, раздражительность, общая слабость. «К вечеру у мужчины не остается сил, хочется спать, лежать, отдыхать. О сексе не может быть и речи», — объяснил уролог.

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Выработка тестостерона также может ухудшиться из-за гормонального сбоя, который возникает на фоне ожирения. Врач посоветовал не пытаться самостоятельно восстанавливать уровень гормона, а обратиться за помощью к специалисту.

Ранее россиянину удалили из мочевого пузыря огромный камень, о котором он даже не подозревал из-за отсутствия каких-либо симптомов. По словам клинического ординатора Корнилия Воробьева, мужчина лечился от аденомы простаты, из-за которой испытывал трудности с мочеиспусканием.

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