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10:35, 14 февраля 2025Забота о себе

Россиянину с аденомой простаты удалили огромный камень из мочевого пузыря

Врач Воробьев: Россиянину удалили семисантиметровый камень из мочевого пузыря
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Россиянину удалили из мочевого пузыря огромный камень, о котором он даже не подозревал из-за отсутствия каких-либо симптомов проблемы. Об этом рассказал клинический ординатор Корнилий Воробьев в официальном Telegram-канале урологического отделения Московской городской клинической больницы № 52.

По словам врача, мужчина лечился от аденомы простаты, из-за которой испытывал трудности с мочеиспусканием. Эта проблема, в свою очередь, привела к образованию в мочевом пузыре семисантиметрового камня. Столь крупное инородное тело совершенно не доставляло россиянину дискомфорта, и врачи случайно обнаружили его на плановом УЗИ, которое проводилось для коррекции лечения основного заболевания.

Воробьев рассказал, что ввиду больших размеров камня хирургам пришлось провести мужчине открытую операцию с рассечением тканей и мочевого пузыря. «Операция прошла успешно. Камень удален целиком, а пациент идет на поправку. Впереди больного ждет еще один важный этап хирургического лечения гиперплазии предстательной железы, но уже после периода восстановления», — уточнил врач.

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Ранее Воробьев назвал причину окрашивания мочи в темно-фиолетовый цвет. Врач объяснил, что моча может окраситься в чернильный или темно-фиолетовый цвет из-за употребления продуктов с антоцианами — например, черники или свеклы. Спровоцировать подобные изменения могут и некоторые лекарства.

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