Россиянину с аденомой простаты удалили огромный камень из мочевого пузыря

Врач Воробьев: Россиянину удалили семисантиметровый камень из мочевого пузыря

Россиянину удалили из мочевого пузыря огромный камень, о котором он даже не подозревал из-за отсутствия каких-либо симптомов проблемы. Об этом рассказал клинический ординатор Корнилий Воробьев в официальном Telegram-канале урологического отделения Московской городской клинической больницы № 52.

По словам врача, мужчина лечился от аденомы простаты, из-за которой испытывал трудности с мочеиспусканием. Эта проблема, в свою очередь, привела к образованию в мочевом пузыре семисантиметрового камня. Столь крупное инородное тело совершенно не доставляло россиянину дискомфорта, и врачи случайно обнаружили его на плановом УЗИ, которое проводилось для коррекции лечения основного заболевания.

Воробьев рассказал, что ввиду больших размеров камня хирургам пришлось провести мужчине открытую операцию с рассечением тканей и мочевого пузыря. «Операция прошла успешно. Камень удален целиком, а пациент идет на поправку. Впереди больного ждет еще один важный этап хирургического лечения гиперплазии предстательной железы, но уже после периода восстановления», — уточнил врач.

Ранее Воробьев назвал причину окрашивания мочи в темно-фиолетовый цвет. Врач объяснил, что моча может окраситься в чернильный или темно-фиолетовый цвет из-за употребления продуктов с антоцианами — например, черники или свеклы. Спровоцировать подобные изменения могут и некоторые лекарства.