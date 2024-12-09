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12:28, 9 декабря 2024Забота о себе

Врач объяснил причины изменения цвета мочи на фиолетовый

Врач-ординатор Воробьев: моча может стать фиолетовой из-за употребления свеклы
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Клинический ординатор Корнилий Воробьев рассказал, что у некоторых людей моча может стать темно-фиолетового цвета. Причину изменения ее цвета врач назвал в официальном Telegram-канале урологического отделения Московской городской клинической больницы № 52.

Воробьев объяснил, что моча может окраситься в чернильный или темно-фиолетовый цвет из-за употребления продуктов с антоцианами, например, черники или свеклы. Спровоцировать подобные изменения могут и некоторые лекарства.

Также, как отметил врач, фиолетовая моча бывает у пациентов с порфирией — заболеванием, связанным с нарушением синтеза гемоглобина.

Кроме того, по словам Воробьева, характерный цвет мочи может быть обусловлен присутствием в мочевыделительных путях возбудителей инфекции, которые вырабатывают специфический фермент, распадающийся на химические соединения. Они же при сборе жидкости в мочеприемник растворяются в пластике, придавая моче яркую окраску.

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«Само явление окрашивания мочи безвредно и обусловлено течением основного патологического процесса», — заключил врач-ординатор.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, что рацион мужчин должен быть насыщен белками и витаминами. По его мнению, в него необходимо включить морепродукты, курицу и говядину, обезжиренную кисломолочную продукцию, а также мед вместо сахара.

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