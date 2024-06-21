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17:26, 21 июня 2024Забота о себе

Уролог перечислил самые полезные для мужского здоровья продукты

Фото: Nikolay Smeh / Unsplash

Питание является одним из важных факторов мужского здоровья, убежден врач уролог-андролог Артур Богатырев. Полезные для мужчин продукты он перечислил в беседе с «Газетой.Ru».

Богатырев подчеркнул: рацион мужчин должен быть насыщен белками и витаминами. По его мнению, в него необходимо включить морепродукты, приготовленную на пару рыбу, курицу и говядину, обезжиренную кисломолочную продукцию, овощи и фрукты, орехи, а также мед вместо сахара.

Помимо этого, для улучшения фертильности уролог посоветовал добавить в рацион мидии. Он объяснил, что в них содержится комплекс необходимых для мужского здоровья элементов: фосфор, селен, йод, марганец, фолиевая кислота, цинк, железо и группа витаминов В.

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Не менее полезна и обычная гречка, продолжил специалист. Врач уточнил, что в крупе содержится рутин, который полезен для сосудов и улучшает кровообращение. Также усиливают циркуляцию крови шпинат и сельдерей, добавил Богатырев. Последний, по его словам, еще и стимулирует выработку феромонов и мужского полового гормона андростерона.

В заключение врач посоветовал мужчинам съедать с утра одну-две столовые ложки тыквенных семечек. Он уточнил, что цинк и магний, которые содержатся в них, повышают выработку еще одного полового гормона — тестостерона.

Ранее психиатр Мэтью Лерер рассказал, что любители ложиться спать после полуночи чаще имеют психические расстройства. По его словам, повышенная активность в ночное время связана с более импульсивным и неадаптивным поведением.

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      Екатерина Улитина
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