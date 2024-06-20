Любителей ложиться спать после полуночи предупредили о последствиях

Психиатр Лерер: привычка поздно ложиться спать влияет на психическое здоровье

Люди, которые регулярно ложатся спать после полуночи, чаще имеют психические расстройства, предупредил психиатр Мэтью Лерер. Причины этого он объяснил HuffPost.

Лерер считает, что любители поздно ложиться спать могут столкнуться с различными последствиями как для физического, так и для психического здоровья. По его словам, это происходит из-за того, что тело не получает правильные сигналы о наступлении дня и ночи. Со временем это влияет на работу мозга, считает эксперт.

Повышенная активность в ночное время связана с более импульсивным и неадаптивным поведением Мэтью Лерер психиатр

Лерер указал, что в мозге есть механизмы, отвечающие за поведение, импульсивность и заторможенность. По его словам, долгое отсутствие сна входит в привычку, эти процессы начинают хуже контролироваться, что потенциально может привести к проблемам с психическим здоровьем, отметил врач.

Людям, которые не могут спать по ночам, например, из-за работы, Лерер посоветовал оборудовать рабочее место лампой с ярким светом. Кроме того, он посоветовал брать перерывы по 15-20 минут, чтобы вздремнуть.

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