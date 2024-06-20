Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 20 июня 2024Забота о себе

Любителей ложиться спать после полуночи предупредили о последствиях

Психиатр Лерер: привычка поздно ложиться спать влияет на психическое здоровье

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Люди, которые регулярно ложатся спать после полуночи, чаще имеют психические расстройства, предупредил психиатр Мэтью Лерер. Причины этого он объяснил HuffPost.

Лерер считает, что любители поздно ложиться спать могут столкнуться с различными последствиями как для физического, так и для психического здоровья. По его словам, это происходит из-за того, что тело не получает правильные сигналы о наступлении дня и ночи. Со временем это влияет на работу мозга, считает эксперт.

Повышенная активность в ночное время связана с более импульсивным и неадаптивным поведением

Мэтью Лерерпсихиатр

Лерер указал, что в мозге есть механизмы, отвечающие за поведение, импульсивность и заторможенность. По его словам, долгое отсутствие сна входит в привычку, эти процессы начинают хуже контролироваться, что потенциально может привести к проблемам с психическим здоровьем, отметил врач.

Людям, которые не могут спать по ночам, например, из-за работы, Лерер посоветовал оборудовать рабочее место лампой с ярким светом. Кроме того, он посоветовал брать перерывы по 15-20 минут, чтобы вздремнуть.

Материалы по теме:
На дне. Как вытащить себя из депрессии и вновь захотеть жить?
На дне.Как вытащить себя из депрессии и вновь захотеть жить?
4 июня 2022
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике. Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике.Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
11 июня 2022

Ранее эндокринолог Зухра Павлова раскрыла частую причину переедания. По ее словам, люди съедают лишнее, если за едой просматривают социальные сети.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      Путин заявил о переезде НАТО в Азию

      Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

      Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат КНДР на СВО

      На Западе заявили о смене генсека НАТО в критический момент

      Для самых богатых людей Великобритании потребовали тюремные сроки за работорговлю

      Любителей ложиться спать после полуночи предупредили о последствиях

      Раскрыт секрет долголетия

      Оставшихся одних в гнезде птенцов аиста спасли в российском регионе

      Путин напомнил об агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше