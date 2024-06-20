Любителей ложиться спать после полуночи предупредили о последствиях

Люди, которые регулярно ложатся спать после полуночи, чаще имеют психические расстройства, предупредил психиатр Мэтью Лерер. Причины этого он объяснил HuffPost.
Лерер считает, что любители поздно ложиться спать могут столкнуться с различными последствиями как для физического, так и для психического здоровья. По его словам, это происходит из-за того, что тело не получает правильные сигналы о наступлении дня и ночи. Со временем это влияет на работу мозга, считает эксперт.
Повышенная активность в ночное время связана с более импульсивным и неадаптивным поведением
Лерер указал, что в мозге есть механизмы, отвечающие за поведение, импульсивность и заторможенность. По его словам, долгое отсутствие сна входит в привычку, эти процессы начинают хуже контролироваться, что потенциально может привести к проблемам с психическим здоровьем, отметил врач.
Людям, которые не могут спать по ночам, например, из-за работы, Лерер посоветовал оборудовать рабочее место лампой с ярким светом. Кроме того, он посоветовал брать перерывы по 15-20 минут, чтобы вздремнуть.
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