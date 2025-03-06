Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:10, 6 марта 2025Путешествия

Отельеры в Европе захотели вернуть российских туристов

Эксперт Арутюнов: Европейские отельеры стараются напомнить о себе в России
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom  

Отельеры из европейских стран захотели вновь привлечь российских туристов и начали интересоваться возможностями возвращения на рынок. Об этом пишет портал RATA-News со ссылкой на представителей туротрасли.

Гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что еще в конце 2024 года на международной выставке эксклюзивного туризма в Каннах многие европейцы, пропавшие с горизонта в последние два-три года, подходили и старались напомнить о себе.

Материалы по теме:
Гуляш, бани и руины Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
Гуляш, бани и руиныЧем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
9 декабря 2019
«Россияне гуляли на все» Европа лишилась российских туристов. Почему это заставило местных жителей горевать?
«Россияне гуляли на все»Европа лишилась российских туристов. Почему это заставило местных жителей горевать?
2 июля 2022

«Предлагали вновь продавать, например, Лазурный берег Франции, другие европейские курорты, — добавил эксперт. — Гостиничные цепочки, которые вообще два года не появлялись в России, сейчас стали приезжать и награждать своих лучших российских агентов».

По его мнению, европейцы понимают, что, если вдруг произойдет «глобальное перемирие», то нужно сделать все возможное, чтобы не оказаться в списке последних, кто к этому присоединится. «Надо быть в первых рядах, чтобы получить свою долю рынка, — пояснил Арутюнов. — Так устроен бизнес, и он очень зависим от внешних факторов».

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр заявила о потеплевшем отношении к россиянам в Европе. По ее словам, отельеры Греции, Италии и Франции начали выходить на российский рынок и постепенно продвигать свой продукт.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сильно прилетело». Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского. Целью могли быть французские наемники

    Российские врачи нашли в теле годовалого мальчика сотни посторонних предметов

    Белорусские пограничники задержали на границе с Латвией украинского экстремиста

    В Совфеде указали на желание Польши начать войну с Россией

    В России раскритиковали идею о парковках для такси во дворах

    Появились кадры после взрыва банкомата в Москве

    Токаев провел телефонный разговор с Путиным

    Администрация Трампа начала массовые сокращения в ЦРУ

    Стали известны вероятные причины смерти режиссера фильма о президенте России

    В Британии рассказали о бесполезности Storm Shadow из-за США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше