Отельеры в Европе захотели вернуть российских туристов

Эксперт Арутюнов: Европейские отельеры стараются напомнить о себе в России

Отельеры из европейских стран захотели вновь привлечь российских туристов и начали интересоваться возможностями возвращения на рынок. Об этом пишет портал RATA-News со ссылкой на представителей туротрасли.

Гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что еще в конце 2024 года на международной выставке эксклюзивного туризма в Каннах многие европейцы, пропавшие с горизонта в последние два-три года, подходили и старались напомнить о себе.

«Предлагали вновь продавать, например, Лазурный берег Франции, другие европейские курорты, — добавил эксперт. — Гостиничные цепочки, которые вообще два года не появлялись в России, сейчас стали приезжать и награждать своих лучших российских агентов».

По его мнению, европейцы понимают, что, если вдруг произойдет «глобальное перемирие», то нужно сделать все возможное, чтобы не оказаться в списке последних, кто к этому присоединится. «Надо быть в первых рядах, чтобы получить свою долю рынка, — пояснил Арутюнов. — Так устроен бизнес, и он очень зависим от внешних факторов».

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр заявила о потеплевшем отношении к россиянам в Европе. По ее словам, отельеры Греции, Италии и Франции начали выходить на российский рынок и постепенно продвигать свой продукт.