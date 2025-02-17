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14:03, 17 февраля 2025Путешествия

Россиянам рассказали о потеплевшем отношении к ним в Европе

Эксперт по туризму Котляр: Российских туристов в Европе встречают с теплом
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российских туристов в Европе встречают с теплом и радушием. Об улучшении отношения к соотечественникам в странах ЕС рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале.

По ее словам, отельеры Греции, Италии и Франции начали выходить на российский рынок и постепенно продвигать свой продукт. Они информируют партнеров об открытии новых отелей, реновации, скидках и акциях.

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«Я все реже слышу про задержки на границе с санкционными товарами, совершенно исчезли ситуации с отсутствием заселения в отелях туристов с российскими паспортами», — отметила Котляр.

Эксперт также подчеркнула, что европейский рынок потерял до 18-20 миллионов туристов в год, и особенно это ударило по Греции, Кипру и Италии. «Дело не только в приобретаемых турах, но и расходах и тратах на месте, по которым россияне в числе первых в мире», — пояснила она.

Котляр добавила, что сфера туризма всегда зависит от политики, и сейчас, по ее мнению, «лед постепенно тает». 

Ранее отели Черногории предложили россиянам скидки в размере 10-15 процентов на летние пляжные туры по акции раннего бронирования. Недельное проживание в пятизвездочных отелях этой страны Европы стоит в районе 200 тысяч рублей.

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