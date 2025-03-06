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09:03, 6 марта 2025Ценности

Певица Бьянка опубликовала фото в бикини

39-летняя певица Бьянка опубликовала фото в желтом бикини из Дубая
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @biankarnb

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) снялась в купальнике во время поездки в Дубай. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,1 миллиона подписчиков.

39-летняя исполнительница позировала на фоне зеленой растительности в желтом бикини. Данный комплект включал в себя бюстгальтер пуш-ап с косточками и V-образные трусы.

Также звезда уложила волосы в высокий хвост, завязав их плюшевой резинкой пудрового оттенка, подчеркнула глаза черными стрелками и надела ожерелье с кулоном. На плече у нее сидел попугай.

В апреле 2024 года Бьянка раскрыла подробности пластики после похудения. Певица рассказала, что из-за избавления от лишних килограммов ее кожа обвисла и ей пришлось сделать абдоминопластику, чтобы скорректировать внешний вид живота.

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