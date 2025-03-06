Польша назвала условие отправки Украине истребителей

Дуда: Польша пока не может поставить Украине истребители МиГ-29

Польша пока не готова отправить Украине оставшиеся истребители МиГ-29, поскольку ждет от союзников по НАТО замены для этих самолетов. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что поставка обещанных Киеву истребителей возможна только при одном условии. «Мы должны сохранить равновесие и решить вопрос с защитой польского неба. Если случится так, что союзники передадут нам самолеты, которые заменят в противовоздушной обороне те самые МиГ-29, то я считаю, что слово надо сдержать, (...) и эти самолеты передать [Украине]», — сказал политик.

Ранее стало известно, что Бельгия вновь отложила поставку Украине истребителей F-16. Премьер-министр страны Барт де Вевер заявил, что Киев получит запчасти для них в этом году, а сами самолеты ему передадут в 2026 году.