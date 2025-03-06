Криптобиржа Garantex приостановила вывод валюты из-за санкций Евросоюза

Популярная криптобиржа приостановила вывод валюты из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Представители площадки заявили о «плохих новостях» и рассказали о блокировке кошельков на сумму более 2,5 миллиарда рублей.

«Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему», — отмечают представители Garantex.

На криптобиржу наложили ограничения 24 февраля в рамках очередного пакета санкций Евросоюза. Поводом стало то, что Garantex тесно связана с российскими банками, уже находящимися под санкциями.

Решение ввести 16 пакет санкций приняли утром 19 февраля. Ограничения предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота. Кроме того, ограничения затронули продажу России игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов.

Годом ранее агентство Bloomberg сообщало о начале проверки финансовыми властями США и Великобритании криптовалютных транзакций на сумму более 20 миллиардов долларов. Эти платежи проходили через Garantex, в транзакциях использовался стейблкоин USDT от компании Tether.