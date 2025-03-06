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23:21, 6 марта 2025Россия

Появилось видео с места смертельного ДТП в Белгородской области

Появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В сети появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

По его данным, авария произошла поздно вечером в четверг, 6 марта. На дороге столкнулись автобус, перевозивший военнослужащих, и микроавтобус. Уточняется, что в результате случившегося погибли шесть человек, еще четверо пострадали.

Предварительно, трагедия произошла по вине водителя микроавтобуса, который не соблюдал дистанцию.

Ранее о ДТП сообщал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он проинформировал, что выехал на место происшествия вместе с начальником главного управления МЧС.

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