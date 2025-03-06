Появилось видео с места смертельного ДТП в Белгородской области

В сети появились кадры с места смертельного ДТП в Белгородской области. Их публикует Telegram-канал Shot.
По его данным, авария произошла поздно вечером в четверг, 6 марта. На дороге столкнулись автобус, перевозивший военнослужащих, и микроавтобус. Уточняется, что в результате случившегося погибли шесть человек, еще четверо пострадали.
Предварительно, трагедия произошла по вине водителя микроавтобуса, который не соблюдал дистанцию.
Ранее о ДТП сообщал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он проинформировал, что выехал на место происшествия вместе с начальником главного управления МЧС.