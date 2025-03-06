Президент России Путин передал звезду Героя России вдове бойца Чебнева Ольге

Президент Владимир Путин передал звезду Героя России подполковника Сергея Чебнева вдове офицера, Ольге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

Как сообщили в Кремле, Сергей Чебнев отправился на спецоперацию добровольцем и принимал участие в боях в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Харьковской области. После этого подразделение бойца перебросили в Курскую область, где он отражал вторжение Вооруженных сил Украины. Чебнев командовал тремя полками и 12 дней удерживал оборону в районе населенного пункта Малая Локня.

«18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Сергей Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы», — говорится в публикации Кремя. Во время встречи со вдовой офицера Путин отметил, что Чебнев вел себя по-настоящему мужественно.

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