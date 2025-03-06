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16:24, 6 марта 2025Россия

Путин встретился со вдовой отражавшего вторжение ВСУ под Курском офицера

Президент России Путин передал звезду Героя России вдове бойца Чебнева Ольге
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Владимир Путин передал звезду Героя России подполковника Сергея Чебнева вдове офицера, Ольге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

Как сообщили в Кремле, Сергей Чебнев отправился на спецоперацию добровольцем и принимал участие в боях в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Харьковской области. После этого подразделение бойца перебросили в Курскую область, где он отражал вторжение Вооруженных сил Украины. Чебнев командовал тремя полками и 12 дней удерживал оборону в районе населенного пункта Малая Локня.

«18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Сергей Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы», — говорится в публикации Кремя. Во время встречи со вдовой офицера Путин отметил, что Чебнев вел себя по-настоящему мужественно.

Ранее Путин наградил солдата из Якутии, который одолел бойца ВСУ в ножевом бою.

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