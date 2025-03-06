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09:16, 6 марта 2025Экономика

Работодатели поделились планами повышения зарплат в 2025 году

«Известия»: В РФ 44 % компаний готовы повысить зарплаты всем сотрудникам
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России 44 процента работодателей рассказали, что в 2025 году повысят заработные платы всем сотрудникам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное Русской школой управления (РШУ).

Остальные участники опроса признались, что повысят оклады лишь некоторым категориям. Так, 24 процента станут больше платить специалистам, 20 процентов — рабочим, 9 процентов — среднему менеджменту и 6 процентов — топ-менеджменту. Кроме того, 21 процент намерен увеличить заработные платы отдельным сотрудникам, а 17 процентов вообще не собираются прибавлять жалование кому-либо.

Исследование также показало, что 20 процентов работодателей повысят заработную плату в пределах 4 процентов, 23 процента — в пределах 11-20 процентов, а 44 процента решили, что увеличат оклад сотрудников на 5-10 процентов. Еще два процента и вовсе собираются понижать заработные платы.

Ранее экономист Игорь Балынин спрогнозировал, что в 2025 году средняя заработная плата в России вырастет до 100-105 тысяч. А к 2030 году она дойдет до 151 тысячи.

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