Россия построит в Белоруссии завод по производству БПЛА

Орешкин: Россия планирует построить завод по производству БПЛА в Белоруссии

Россия планирует построить в Белоруссии завод по производству БПЛА. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Базовое предложение — строительство в течение года завода, который может выпускать до 100 тысяч единиц беспилотников ежегодно», — рассказал Орешкин.

По его словам, производство собственного БПЛА в Белоруссии повысит экономический суверенитет республики и безопасность страны.

Ранее стало известно, что одно из предприятий госкорпорации «Ростех» запустило производство ключевых узлов для БПЛА, что позволит снизить зависимость российских производителей от поставок из Юго-Восточной Азии.