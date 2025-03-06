Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:58, 6 марта 2025Бывший СССР

Россия построит в Белоруссии завод по производству БПЛА

Орешкин: Россия планирует построить завод по производству БПЛА в Белоруссии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россия планирует построить в Белоруссии завод по производству БПЛА. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Базовое предложение — строительство в течение года завода, который может выпускать до 100 тысяч единиц беспилотников ежегодно», — рассказал Орешкин.

По его словам, производство собственного БПЛА в Белоруссии повысит экономический суверенитет республики и безопасность страны.

Ранее стало известно, что одно из предприятий госкорпорации «Ростех» запустило производство ключевых узлов для БПЛА, что позволит снизить зависимость российских производителей от поставок из Юго-Восточной Азии.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский военблогер заявил о признаках возможной подготовки вторжения ВСУ в Крым

    Момент закладки взрывчатки в банкомат в Москве попал на видео

    Российский космический мусоросборщик создадут многоразовым

    Путин поздравил россиянок с 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

    Пилот подал сигнал об особо опасной инфекции на борту российского самолета

    На Западе Зеленскому предрекли отстранение от власти руками Трампа

    Способность Украины заместить Starlink оценили

    Жильцов аварийных домов предложили поселить в деревянных многоэтажках

    Россиянам рассказали об опасности покупки продвигаемых Маском криптовалют

    Белый дом защитил стиль Илона Маска после критики Зеленского за отсутствие костюма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше