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14:55, 24 января 2025Наука и техника

В России запустили производство ключевых узлов для БПЛА

«Известия»: В России запустили производство навигационных модулей для БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Одно из предприятий госкорпорации «Ростех» запустило производство ключевых узлов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это позволит снизить зависимость российских производителей от поставок из Юго-Восточной Азии, пишут «Известия».

«На одном из предприятий "Ростеха" освоено производство навигационных модулей и контроллеров для двигателей разной мощности. На подходе полетные контроллеры для малых БПЛА. Все это — полностью отечественные разработки, достойная замена импортной "начинки". Это как раз то импортозамещение, которое очень ждали», — рассказал источник издания в оборонно-промышленном комплексе.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе «Ростеха». Там отметили, что новые изделия максимально быстро могут быть интегрированы в конструкцию различных дронов. Собеседник «Известий» в «Ростехе» отметил, что специалисты создали навигационный модуль, который позволяет БПЛА ориентироваться по спутникам и наземным базовым станциям мобильной связи. Также выпускаются различные контроллеры двигателя для аппаратов грузоподъемностью до 10 и до 25 килограммов.

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В апреле 2024 года в «Ростехе» сообщили, что концерн «Радиоэлектронные технологии» запустил серийное производство бесколлекторных электродвигателей, которые используют в БПЛА. В перспективе предприятие планирует выпускать более миллиона изделий в год.

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