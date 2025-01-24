В России запустили производство ключевых узлов для БПЛА

Одно из предприятий госкорпорации «Ростех» запустило производство ключевых узлов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это позволит снизить зависимость российских производителей от поставок из Юго-Восточной Азии, пишут «Известия».
«На одном из предприятий "Ростеха" освоено производство навигационных модулей и контроллеров для двигателей разной мощности. На подходе полетные контроллеры для малых БПЛА. Все это — полностью отечественные разработки, достойная замена импортной "начинки". Это как раз то импортозамещение, которое очень ждали», — рассказал источник издания в оборонно-промышленном комплексе.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе «Ростеха». Там отметили, что новые изделия максимально быстро могут быть интегрированы в конструкцию различных дронов. Собеседник «Известий» в «Ростехе» отметил, что специалисты создали навигационный модуль, который позволяет БПЛА ориентироваться по спутникам и наземным базовым станциям мобильной связи. Также выпускаются различные контроллеры двигателя для аппаратов грузоподъемностью до 10 и до 25 килограммов.
В апреле 2024 года в «Ростехе» сообщили, что концерн «Радиоэлектронные технологии» запустил серийное производство бесколлекторных электродвигателей, которые используют в БПЛА. В перспективе предприятие планирует выпускать более миллиона изделий в год.