Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:42, 5 апреля 2024Наука и техника

«Ростех» запустил производство двигателей для дронов

«Ростех» запустил серийное производство электродвигателей для БПЛА

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) запустил серийное производство электродвигателей, которые используют в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Концерн "Радиоэлектронные технологии" госкорпорации "Ростех" запустил производство современных бесколлекторных электродвигателей. Подобные типы силовых установок используются в авиационных беспилотниках, в промышленности и машиностроении. В перспективе планируется выпускать более одного миллиона изделий в год», — говорится в сообщении.

Двигатели разработали и производят на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении (У-УППО, входит в КРЭТ). Изделия выполнены из отечественных комплектующих. В «Ростехе» подчеркнули, что эти двигатели легче иностранных аналогов при более высоком КПД. Это позволяет устанавливать на дрон больше навесного оборудования. Также двигатели отличаются конструктивными особенностями, которые способствуют из долговечности.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Гендиректор У-УППО Владимир Лучников сообщил, что предприятие освоило производство четырех модификаций бесколлекторных двигателей — «Сарма», «Баргузин», «Хиус» и «Култук». Конструкторскую и технологическую документацию, разработанную для мелкосерийного производства, перерабатывают под массовый выпуск. Глава предприятия добавил, что У-УППО планирует освоить выпуск еще десяти модификаций изделий. Отмечается, что двигатель «Сарма» позволяет поднять в воздух дрон весом до 11 килограммов.

Ранее в апреле стало известно, что в зону специальной военной операции до конца года отправят до двух тысяч экземпляров FPV-дронов «Брус-1», предназначенных для поражения блиндажей и бронетехники.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      У племянника российского сенатора нашли незарегистрированное оружие. Куда Иса Геремеев вез автоматы и пистолеты?

      Обломки дрона под Ростовом упали на жилой дом и разнесли собачью будку

      Напавшему на губернатора Мурманской области выдвинули обвинение

      Еще одна страна после смены правительства поддержала вступление Украины в ЕС

      Миллиардера и владельца футбольного клуба оштрафовали за биржевые советы

      Врач раскрыл главную ошибку при борьбе с сонливостью

      «Ростех» запустил производство двигателей для дронов

      Психическое состояние напавшего на губернатора Мурманской области проверят

      На Украине напомнили республиканцам про «крестовый поход» Рейгана против Москвы

      Названа вредящая пенису привычка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше