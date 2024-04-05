«Ростех» запустил производство двигателей для дронов

«Ростех» запустил серийное производство электродвигателей для БПЛА

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) запустил серийное производство электродвигателей, которые используют в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Концерн "Радиоэлектронные технологии" госкорпорации "Ростех" запустил производство современных бесколлекторных электродвигателей. Подобные типы силовых установок используются в авиационных беспилотниках, в промышленности и машиностроении. В перспективе планируется выпускать более одного миллиона изделий в год», — говорится в сообщении.

Двигатели разработали и производят на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении (У-УППО, входит в КРЭТ). Изделия выполнены из отечественных комплектующих. В «Ростехе» подчеркнули, что эти двигатели легче иностранных аналогов при более высоком КПД. Это позволяет устанавливать на дрон больше навесного оборудования. Также двигатели отличаются конструктивными особенностями, которые способствуют из долговечности.

Гендиректор У-УППО Владимир Лучников сообщил, что предприятие освоило производство четырех модификаций бесколлекторных двигателей — «Сарма», «Баргузин», «Хиус» и «Култук». Конструкторскую и технологическую документацию, разработанную для мелкосерийного производства, перерабатывают под массовый выпуск. Глава предприятия добавил, что У-УППО планирует освоить выпуск еще десяти модификаций изделий. Отмечается, что двигатель «Сарма» позволяет поднять в воздух дрон весом до 11 килограммов.

Ранее в апреле стало известно, что в зону специальной военной операции до конца года отправят до двух тысяч экземпляров FPV-дронов «Брус-1», предназначенных для поражения блиндажей и бронетехники.