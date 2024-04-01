Российские войска получат 2 тысячи FPV-дронов «Брус-1»

В зону СВО до конца года отправят до 2 тысяч экземпляров FPV-дронов «Брус-1»

В зону специальной военной операции (СВО) до конца года отправят до 2 тысяч экземпляров FPV-дронов «Брус-1», предназначенных для поражения блиндажей и бронированной техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика.

Как уточнили специалисты, они получили заказ на 1 тысячу единиц FPV-дрона. «Всего до конца этого года в зону СВО планируется направить до 2 тысяч экземпляров этого дрона», — подчеркнули они.

Как указали эксперты, «Брус-1» применяют для поражения блиндажей, опорных пунктов, а также бронированной техники, включая танки, БТР, гаубицы. С начала СВО российским военным поступило 3,5 тысячи экземпляров этих беспилотников.

Ранее российские FPV-дроны «Джокер» в зоне СВО заставили сдаться в плен роту Вооруженных сил Украины (ВСУ).