Россиянам дали советы для защиты от продающих цветы перед 8 Марта мошенников

МВД призвало россиян проверять дату регистрации домена сайта по заказу цветов

Перед 8 Марта мошенники обманывают россиян при покупке цветов. О том, как защититься от действий злоумышленников, рассказало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В первую очередь покупателей букетов призвали тщательнее выбирать магазины для онлайн-заказа. Специалисты порекомендовали отдавать предпочтение фирмам, которые работают не первый год, и проверять дату регистрации домена сайта с помощью специальных сервисов. «Если срок недавний, стоит задуматься», — подчеркнули эксперты.

Также специалисты посоветовали проверять тексты и изображения на подлинность. Если продавец взял их с других сайтов, то он может быть мошенником. Кроме того, россиянам порекомендовали проверить, насколько реальны отзывы о товарах, и обратить внимание на способ оплаты. По словам специалистов, надежный продавец не будет просить перевести деньги за товар на карту.

Наконец, чтобы избежать мошенничества, нужно узнать, можно ли забрать заказ лично. «Если адреса нет или его не сообщают, смело отказывайтесь от покупки», — добавили специалисты.

Ранее россиян предупредили о распространенных схемах мошенничества перед 8 Марта. Отмечалось, что злоумышленники создают фишинговые сайты, замаскированные под магазины и маркетплейсы.