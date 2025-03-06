Россиянин пожаловался на прожорливый Changan

Автовладелец назвал Changan EADOplus сплошным разочарованием

Россиянин по имени Дмитрий, купивший китайский автомобиль Changan EADOplus, обнаружил, что эта машина — «сплошное разочарование». Свою историю он опубликовал на портале Drom.

По его словам, автомобиль «жрет бензин, как слон бананы», а после пробега в 35 тысяч километров средний расход составляет 9,4 литра на сотню. «По городу не менее 11 (литров — прим. «Ленты.ру»), по трассе сильно не убавляется. По сравнению с той же Hyundai Elantra сплошное разочарование», — написал он.

Еще он обратил внимание на плохую управляемость. Например, есть проблемы с троганием с места. Водитель пишет, что Changan EADOplus уедет со светофора последним, «обгоняя безногих инвалидов и старушек». По его словам, при попытке тронуться сперва ничего не происходит. «Спустя 0,5-1 секунду машина очухивается, но вы уже выжали педаль газа до предела, поэтому с буксами, роняя шипы на зимней дороге, получая пинки в спину от рваной работы коробки передач, трогаетесь», — написал он.

О жалобах на Changan рассказала и еще один посетитель сайта, Юлианна. В ее случае речь идет о CS55 Plus. По ее словам, «китайца» действительно отличают «конский расход» топлива и климат-контроль сомнительного качества. Кроме того, совсем нет шумоизоляции, обогрева руля и уровня незамерзайки.

Ранее была опубликована история россиянина, у которого сдали нервы из-за проблем с Changan UNI-T. В частности, оказалось, что оставленный на солнце автомобиль начинал щелкать так, что этот звук не заглушала даже музыка. Кроме того, через месяц эксплуатации сломалась беспроводная зарядка. К этому добавились периодически барахлившие дворники, приборная панель и климат-контроль.