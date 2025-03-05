У купившего Changan UNI-T россиянина сдали нервы

Владелец Changan UNI-T пожаловался на щелчки и потекшую крышу

Покупка Changan UNI-T принесла ее владельцу массу проблем. Свою историю россиянин опубликовал на портале Drom.

По его словам, автомобиль 2023 года выпуска он приобрел в конце марта прошлого года, но уже к ноябрю у автовладельца сдали нервы. Во-первых, в период майского потепления незаведенный автомобиль, оставленный на солнце, начинал щелкать. Звук раздавался в районе дверной стойки, где расположен ремень безопасности водителя. Обшивку не раз снимали, но источник проблем так и не обнаружили. В итоге в хорошую погоду автомобиль «щелкает в ухо» так, «что даже музыка не может исправить ситуацию».

Во-вторых, буквально через месяц эксплуатации вышла из строя беспроводная зарядка.

За этим последовала серия других поломок. Например, в ливень капризничали дворники, и их проходилось перезапускать, остановившись на светофоре. Кроме того, в дождь начинала мерцать приборная панель. Помимо этого, россиянин пожаловался на периодически выходящие из строя дальний свет и климат-контроль, а также непонятный хруст, который раздавался в машине, когда она переезжала через «лежачий полицейский» и иные нервности на дороге. В августе в машине отклеилась панорамная крыша, из-под которой потек герметик.

Ранее была опубликована история россиянина, который купил Changan Uni-K, но столкнулся с проблемой после того, как пробег машины приблизился к 30 тысячам километров. На приборной панели перестали работать все кнопки, а помимо этого, сломался электроусилитель руля. Чуть позже эта же судьба постигла датчик открытия багажника.