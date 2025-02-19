Владелец пожаловался на проблемы при езде на Changan

Неисправность датчика в Changan Uni-K стоила россиянину 20 тысяч рублей

Россиянин, купивший себе Changan Uni-K, столкнулся с проблемой после того, как пробег машины приблизился к 30 тысячам километров. Свою историю он рассказал на сайте для автовладельцев Drive2.

Он заявил, что во время езды на приборной панели перестали работать все кнопки. Кроме того, вышел из строя электроусилитель руля. Автовладелец сразу же поехал к дилеру. Уже в салоне, добавил он, сломался датчик открытия багажника и сгорел предохранитель. В итоге ремонт обошелся в 20 тысяч рублей.

Отвечая в комментариях на вопросы автолюбителей, россиянин пояснил, что дилер отказывался делать ремонт по гарантии. В салоне обратили внимание на царапину на бампере и почитали, что это могло случиться из-за ДТП. При этом владелец машины настаивает, что там разгерметизировался заводской шов из-за перепадов температуры.

Ранее уже сообщалось о проблемах с датчиками, которые установлены на автомобилях этой марки. Например, это касается тех, что предназначены для отслеживания давления в шинах.