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15:32, 17 февраля 2025Экономика

Владельцы Changan пожаловались на проблемы с датчиками давления в шинах

Неисправные датчики давления в автомобилях Changan расстроили автовладельцев
Кирилл Луцюк

Фото: Changan

Датчик давления в шинах, установленный на автомобиле Changan CS55 Plus, неприятно удивил хозяина машины. Свою историю россиянин рассказал на портале Drive2.

Датчик вышел из строя на авто с пробегом 1800 километров. Решить проблему пока не удалось. Другой россиянин поделился похожей историей. Он рассказал, что система мониторинга давления в шинах на его Changan Uni-S «зажила по своим правилам». Уже дважды на экране появлялось сообщение «Неисправность системы давления в шинах», которое исчезало после шиномонтажа.

Прокомментировавшие эту публикацию читатели рассказали, что тоже сталкивались с такой ситуацией, которую им не удалось решить ни подкачкой шин, ни как-либо иначе. Единственный оставшийся вариант — замена датчиков.

Ранее автоэксперт Андрей Кочнев рассказал, что одной из частых проблем в автомобилях Changan являются сбои в электронике и неприспособленность к езде по плохим дорогам. Более того, их двигатели очень требовательны к качеству масла и топлива.

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