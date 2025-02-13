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06:06, 13 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиян предупредили о слабых местах автомобилей популярных китайских брендов

Автоэксперт Байбароша назвала электронику слабым местом Changan
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Слабыми местами автомобилей Changan являются сбои в электронике и неприспособленность к езде по плохим дорогам, Chery — сбои блока ABS и наконечники рулевых тяг, рассказала «Ленте.ру» автоэксперт, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша.

«Автомобили Changan имеют не самое стойкое лакокрасочное покрытие, но это – мировой тренд, связанный с составами красок и защитой экологии. Двигатели по своей конструкции очень требовательны к качеству масла и топлива. Поэтому заправляться лучше на брендовых заправках и подбирать масло премиальных линеек исключительно рекомендованной вязкости», — рассказала Байбароша.

Автоматы и роботы Changan, по ее словам, способны прослужить довольно долго, но их не стоит перегревать ездой по бездорожью и пробуксовкамии — штатный теплообменник, как объяснила эксперт, не самый эффективный. Как и система охлаждения двигателя.

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«Езда по плохим дорогам на полной скорости приводит к преждевременному износу сайлентблоков. Поэтому ездить стоит аккуратнее, не подвергая подвеску ненужным нагрузкам. Также у Changan отмечают и небольшие сбои электроники, но это присуще всем современным машинам. И надо аккуратнее обходится с насосом стеклоомывателя: не пытаться прокачать замерзшую жидкость, иначе он быстро выйдет из строя», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

Стандартных проблем автомобилей Chery, рассказала Байбароша, две: сбои блока ABS и наконечники рулевых тяг, которые служат примерно 50 тысяч километров, но порой выходят из строя на 20 тысячах.

«И также, как у Changan, на автомобилях Chery наблюдаются сбои электроники — некритичные и устранимые», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что владелец Changan CS35 Plus был вынужден отправить свой автомобиль на диагностику, так как обнаружил проблемы с кондиционером. При этом машина, по его словам, была почти новой.

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