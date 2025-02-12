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15:12, 12 февраля 2025Экономика

Россиянин пожаловался на «сдохший» кондиционер в почти новом Changan

Россиянин пожаловался проблему с кондиционером в Changan CS35 Plus
Кирилл Луцюк

Фото: Haggardous50000 / Shutterstock / Fotodom

Владелец Changan CS35 Plus был вынужден отправить свой автомобиль на диагностику, так как обнаружил проблемы с кондиционером. Свою историю он поведал на портале для автолюбителей Drive2.

По его словам, кондиционер «сдох» и не включается, что, как полагает хозяин машины, связано с испарением хладагента. При этом машина почти новая. «И это на 2-м году машине, печально!» — констатировал россиянин.

Некоторые комментаторы этой публикации предположили, что на заводе в кондиционер просто залили меньше фреона, чем полагается.

Ранее сообщалось, что россияне стали часто жаловаться на китайские автомобили этой марки, причем список претензий не перестает расти. Кто-то покупает Changan-Auto и остается в шоке от того, насколько сильно тот проржавел, а кто-то, не успев сесть за руль нового Changan CS55 Plus, тут же отправляется в сервис из-за капризного индикатора.

Кроме того, купившие «китайца» сталкиваются с выходом из строя мультимедийной системы, протекающими крышами и оторванными бамперами при буксировке.

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