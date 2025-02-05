У Changan оторвало бампер при буксировке

Россиянин лишился бампера и решетки радиатора при буксировке Changan Alsvin

Россиянин лишился бампера и решетки радиатора при буксировке Changan Alsvin. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Очередная история с китайским автомобилем, который застрял в снегу», — говорится в сообщении.

Вытащить машину из сугроба решили с помощью троса. В результате от Changan «оторвался "телевизор" вместе с решеткой».

Ранее автомобиль концерна Chery разорвало на части при буксировке из сугроба. У автомобиля оторвало решетку радиатора, усилитель бампера и некоторые другие детали.

Отмечается, что в инструкции не рекомендовано использование троса для буксировки. В таком случае следует вызвать службу эвакуации, сказано в документе.