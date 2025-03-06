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17:25, 6 марта 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к девяти годам колонии за финансирование терроризма

В Москве суд приговорил мужчину к девяти годам за финансирование терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Москве суд приговорил мужчину к девяти годам за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Он признан виновным по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма») УК РФ.

Как установил суд, 31-летний Мухаммад Мирзоев хотел оказать финансовую помощь террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) — 1 октября 2022 года в одном из торговых центров Москвы он осуществил перевод денег члену этой организации.

2-й Западный окружной военный суд приговорил Мирзоева к девяти годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Ранее в России осудили гражданку Украины за финансирование террористических организаций.

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