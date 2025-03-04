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11:21, 4 марта 2025Силовые структуры

В России осудили гражданку Украины за финансирование террористических организаций

В ЛНР осудили гражданку Украины за финансирование террористических организаций
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ЛНР осудили гражданку Украины за финансирование террористических организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Луганской народной республике (ЛНР).

Она признана виновной по статьям 205.1 («Финансирование терроризма») и 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

Как установил суд, обвиняемая знала, что деятельность украинских военизированных националистических объединений «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская украинская организация) запрещена на территории России. В период с января по апрель 2024 года она осуществила не менее десяти переводов денег на карты участников этих организаций.

Ее преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ и задержали при поддержке Росгвардии.

Суд приговорил фигурантку к десяти годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержан подозреваемый в финансировании терроризма мужчина.

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