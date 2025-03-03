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15:18, 3 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе задержан подозреваемый в финансировании терроризма мужчина

В Подмосковье россиянина поймали по подозрению в финансировании терроризма
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В подмосковном Орехово-Зуево при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержан 22-летний россиянин, подозреваемый в финансировании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Молодому человеку предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Он заключен под стражу. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным следствия, в период с мая по август 2024 задержанный для оказания материальной помощи в совершении терактов в России финансировал международную террористическую организацию, деятельность которой запрещена на территории России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ФСБ задержала мужчину, переводившего деньги боевикам в Сирию.

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