ФСБ задержала переводившего деньги боевикам в Сирию мужчину

В Подмосковье задержан мужчина, переводивший деньги боевикам в Сирию

В Подмосковье ФСБ задержала мужчину, переводившего деньги боевикам в Сирию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Забайкальскому краю.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

По данным агентства, задержанный — пособник международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Он 1991 года рождения. Подозреваемый переводил деньги на счет боевиков для покупки вооружения, транспортных средств и амуниции.

Ранее сообщалось, что в Якутии суд приговорил к девяти годам лишения свободы 23-летнего уроженца Центральной Азии, финансировавшего сирийских террористов.