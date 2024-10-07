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07:15, 7 октября 2024Силовые структуры

В России вынесли приговор иностранцу за финансирование террористов из Сирии

ФСБ: в Якутии осудили на 9 лет иностранца, финансировавшего террористов из Сирии

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

В Якутии суд приговорил к девяти годам лишения свободы 23-летнего уроженца Центральной Азии, финансировавшего сирийских террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

Иностранец признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, мужчина под влиянием соотечественника стал приверженцем радикальных исламистов. Он в WhatsApp вел переговоры с членами запрещенной в России террористической организации и переводил им деньги.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который причастен к финансированию международной террористической организации.

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      Екатерина Кашурникова
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