Россиянка доверилась тарологу и потеряла миллион рублей

В Ейске таролог украла у клиентки на 1,2 миллиона рублей

В Краснодарском крае таролог обманула 49-летнюю клиентку на миллионы рублей по видеосвязи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, предпринимательница из Ейска захотела узнать, что ее ждет в 2025 году. Она нашла в интернете гадалку и заказала за две тысячи рублей расклад на будущее. 20-летняя парикмахерша из Самарской области по видеозвонку стала рассказывать клиентке о ее счастливом будущем, показывая при этом карты таро. Предпринимательница погрузилась в рассказ аферистки и показала ей телефон с банковскими данными. После этого со счета списались все сбережения потерпевшей — 1,2 миллиона рублей.

Россиянка обвиняется по статье 158 («Кража») УК РФ. Она признала вину.

Ранее в Ленинградской области 31-летняя женщина четыре года платила 29-летней гадалке, которая обещала ей похудение и богатство.