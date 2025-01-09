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18:07, 9 января 2025Силовые структуры

Гадалка под видом обрядов на похудение похитила у россиянки три миллиона рублей

В Ленобласти женщина 4 года платила гадалке в надежде стать стройной и богатой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Ленинградской области 31-летняя женщина четыре года платила 29-летней гадалке, которая обещала ей похудение и богатство. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, жительница Сертолово нашла в социальной сети целительницу из Нижегородской области. Она пообещала женщине помочь наладить жизнь. Сначала россиянка купила у мошенницы колоду карт за четыре тысячи рублей и заказала обряд на похудение. Так они «работали» с сентября 2020-го до сентября 2024 года. Пострадавшая брала кредиты и отправляла гадалке золотые украшения, чтобы оплатить различные услуги. Общая сумма превысила три миллиона рублей, однако положительных изменений в жизни женщины не происходило. Тогда она поняла, что стала жертвой аферистки, и обралась в полицию.

Ранее Волжский городской суд приговорил к четырем годам колонии общего режима 42-летнюю местную жительницу, которая предлагала услуги гадалки и обманула 20 россиян на общую сумму три миллиона рублей.

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