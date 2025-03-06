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13:09, 6 марта 2025Россия

Россиянка станцевала в откровенном наряде на площади Победы, сняла видео и поплатилась

В Муроме задержали женщину за танец возле памятника Великой Отечественной войны
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Муроме Владимирской области местная жительница станцевала в откровенном наряде возле памятника Великой Отечественной войны и поплатилась. О задержании россиянки сообщило региональное МВД на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, видео, «на котором неизвестная женщина в нижнем белье исполняет танец у памятного мемориала», полицейские заметили в ходе мониторинга соцсетей. В результате правоохранители за несколько часов вычислили 40-летнюю танцовщицу и доставили ее в отделение. По информации МВД, в 2023 году россиянка уже привлекалась к ответственности за аналогичный поступок и была оштрафована на 30 тысяч рублей.

«Осторожно, новости!» уточнили в Telegram, что речь идет о местной предпринимательнице, владеющей студией танца. Ролик женщина записала возле скамеек в конце площади Победы, на которой также установлен мемориал. По мнению авторов поста, россиянка была одета не в нижнее белье, а в характерный для фитнес-танцев наряд.

Канал также опубликовал и само видео. На кадрах видно, как женщина сначала лежит на скамейке, а затем поднимается, сбрасывает с себя пальто и начинает танцевать. Сам памятник на запись не попал.

Ранее в сети появилось видео, снятое в доме престарелых в Комсомольске-на-Амуре, на котором запечатлен человек, танцующий стриптиз в костюме Бабы-яги. Ролик возмутил местных жителей, которые попросили руководство региона дать оценку инциденту. В свою очередь, руководство учреждения отрицает, что запись сделана в его стенах.

ЖЗЛ
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