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12:24, 27 февраля 2025Россия

Баба-яга станцевала стриптиз в российском доме престарелых и попала на видео

В Комсомольске-на-Амуре костюмированная Баба-яга устроила стриптиз пенсионерам
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Баба-яга станцевала стриптиз в российском доме престарелых и попала на видео. Ролик опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

На кадрах человек в костюме этого сказочного персонажа танцует в нижнем белье. Подбежав к одному из зрителей, аниматор тычет его головой в грудь Бабы-яги.

Директор дома престарелых отрицает, что выступление произошло в возглавляемом им учреждении. Местные жители попросили руководство региона дать оценку инциденту.

Баба-яга — славянский сказочный персонаж. Советский исследователь фольклора Владимир Пропп считал, что она является проводником в царство мертвых, о чем свидетельствует, в частности костяная нога ведьмы.

Ранее глава Выселковского района Краснодарского края Сергей Фирстков сорвал благотворительный стриптиз, который устраивало одно из заведений региона в честь бойцов спецоперации. Свои действия чиновник объяснил неэтичностью мероприятия.

ЖЗЛ
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