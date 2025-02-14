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08:13, 14 февраля 2025Россия

Российский чиновник сорвал посвященный бойцам СВО стриптиз

Глава района Краснодарского края Фирстков сорвал посвященный бойцам СВО стриптиз
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Felicity Lynn / Unsplash

Глава Выселковского района Краснодарского края Сергей Фирстков сорвал благотворительный стриптиз, который устраивало одно из заведений региона в честь бойцов специальной военной операции (СВО) и российских военных в целом. Информацию о запрете мероприятия чиновник опубликовал в Telegram.

Объясняя намерение не допустить проведение стриптиза, отчисления с которого полностью шли на нужды СВО, Фирстов заявил о неэтичности подобного мероприятия по отношению к военнослужащим. В чем именно заключается неэтичность, Фирстов не уточнил.

В обращенном владельцам заведения письме чиновник напомнил, что 2025 год посвящен защитникам отечества, кроме того, в этот год празднуется 80-летие Победы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в Окружном доме офицеров провели БДСМ-вечеринку.

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