Российский чиновник сорвал посвященный бойцам СВО стриптиз

Глава района Краснодарского края Фирстков сорвал посвященный бойцам СВО стриптиз

Глава Выселковского района Краснодарского края Сергей Фирстков сорвал благотворительный стриптиз, который устраивало одно из заведений региона в честь бойцов специальной военной операции (СВО) и российских военных в целом. Информацию о запрете мероприятия чиновник опубликовал в Telegram.

Объясняя намерение не допустить проведение стриптиза, отчисления с которого полностью шли на нужды СВО, Фирстов заявил о неэтичности подобного мероприятия по отношению к военнослужащим. В чем именно заключается неэтичность, Фирстов не уточнил.

В обращенном владельцам заведения письме чиновник напомнил, что 2025 год посвящен защитникам отечества, кроме того, в этот год празднуется 80-летие Победы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в Окружном доме офицеров провели БДСМ-вечеринку.