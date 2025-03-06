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18:29, 6 марта 2025Бывший СССР

Российский полковник рассказал о секретной переброске наемников ВСУ в зоне СВО

Полковник Киселев заявил о секретной переброске наемников ВСУ в зоне СВО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В зоне СВО на южном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят секретную переброску наемников. Среди них есть французы, немцы и англичане. Об этом телеканалу «Царьград» сообщил военный эксперт из ЛНР, полковник запаса Виталий Киселев. По его словам, наемники живут в комфортных условиях, в то время как военнослужащие ВСУ вынуждены копать себе окопы.

«Наши партизаны сообщают (...), что их (солдат ВСУ — прим. «Ленты.ру») заставляют рыть окопы вручную, в земле, а все наемники расквартировываются по населенным пунктам, по домам и квартирам», — цитирует телеканал офицера.

Киселев подчеркнул, что все наемники представляют собой законную цель и в конечном счете будут уничтожены.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили 28 французских наемников в Кривом Роге. По словам представителя николаевского подполья Сергея Лебедева, приехавших на место удара медиков попросили подписать бумаги о неразглашении, после чего выживших быстро эвакуировали.

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