Полковник Киселев заявил о секретной переброске наемников ВСУ в зоне СВО

В зоне СВО на южном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят секретную переброску наемников. Среди них есть французы, немцы и англичане. Об этом телеканалу «Царьград» сообщил военный эксперт из ЛНР, полковник запаса Виталий Киселев. По его словам, наемники живут в комфортных условиях, в то время как военнослужащие ВСУ вынуждены копать себе окопы.

«Наши партизаны сообщают (...), что их (солдат ВСУ — прим. «Ленты.ру») заставляют рыть окопы вручную, в земле, а все наемники расквартировываются по населенным пунктам, по домам и квартирам», — цитирует телеканал офицера.

Киселев подчеркнул, что все наемники представляют собой законную цель и в конечном счете будут уничтожены.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили 28 французских наемников в Кривом Роге. По словам представителя николаевского подполья Сергея Лебедева, приехавших на место удара медиков попросили подписать бумаги о неразглашении, после чего выживших быстро эвакуировали.

