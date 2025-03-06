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14:31, 6 марта 2025Бывший СССР

«Сильно прилетело». Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского. Целью могли быть французские наемники

ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили 28 французских наемников ВСУ в Кривом Роге
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Десятки иностранных военных могли быть уничтожены в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по Кривому Рогу Днепропетровской области Украины — родному городу украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщает Telegram-канал «Донбасс решает», жертвами стали 28 французских солдат.

Пока [президент Франции Эммануэль] Макрон грозил России, «Искандер» в Кривом Роге уничтожил группу французских военных

Telegram-канал «Донбасс решает»

Точное расположение иностранных военных и выполняемые ими задачи в публикации не уточняются. Также не приведены источники данной информации.

Факт атаки подтвердили в пророссийском подполье

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что Российская армия нанесла удар по Кривому Рогу накануне ночью. «В 23:00 пятого марта в Кривой Рог сильно прилетело», — сообщил он. Как пояснил подпольщик, об этом первыми заговорили на Украине, объявив, что удар пришелся в «объект гражданской инфраструктуры, куча раненых».

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Также Лебедев указал, что приехавшее на место медики, по его сведениям, подписывали бумаги о неразглашении, а эвакуация выживших была очень быстрой.

«Все это наталкивает на мысль об иностранных постояльцах, которых в последнее время очень много появилось на Украине», — порассуждал он.

При этом о нанесении поражения живой силе противника, в том числе и отряду иностранных наемников, 6 марта сообщили в российском Минобороны. По данным оборонного ведомства, атаки были произведены в районах населенных пунктов Кривой Рог Днепропетровской области, Работино, Пятихатки, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Днепровское Херсонской области. В общей сложности Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на этих участках более 70-ти военнослужащих и шесть автомобилей.

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Целью ночной атаки стала гостиница

В ночь на 6 марта сообщалось о ракетном прилете по гостинице в Кривом Роге. В здании начался пожар, огонь охватил верхние этажи, которые в результате были разрушены.

Фото: King Danylo / Reuters

По последним данным украинской стороны, жертвами стали четыре человека, еще около 30 получили ранения. При этом, как заявил Зеленский, в пострадавшую гостиницу буквально перед ударом якобы заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций, среди которых были граждане Украины, США и Британии. Он указал, что все они выжили, так как успели спуститься вниз.

При этом по информации российских военкоров, в здании располагались иностранные наемники и инструкторы стран НАТО. «В Кривом Роге регулярно наносятся удары по гостиничным объектам, которые превращают в места дислокации ВСУ», — говорится в публикации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

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